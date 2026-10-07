Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк заобіймав дружину-красуню і зробив щемливу заяву про їхній шлюб

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/tetiana_broniuk

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Соліст українського гурту «ТІК» Віктор Бронюк заобіймав дружину-красуню і зробив щемливу заяву про їхні стосунки.

Романтичним фото з коханою артист поділився у своєму Instagram. На знімку виконавець позував в офіційному костюмі, білій сорочці та з метеликом. Поруч зі співаком була зображена його дружина Тетяна у світлій обтислій сукні. Віктор Бронюк ніжно її обіймав та пригорнувся до неї.

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Як виявилося, кадром артист поділився не просто так. Річ у тім, що Тетяна святкує день народження, тож виконавець привітав її з особливою датою. Знаменитість подякував обраниці, що вона стільки років поруч із ним, дарує любов, підтримку, ніжність та терпіння. За словами артиста, лише одна тільки усмішка Тетяни може змінити його день на краще.

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Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Сьогодні (7 жовтня — прим. ред.) твій день — і я хочу ще раз сказати тобі найголовніше: я безмежно щасливий, що саме ти поруч зі мною. Дякую тобі за твою любов, ніжність, терпіння і за те тепло, яке ти щодня даруєш нашій родині. За твою усмішку, яка здатна змінити мій настрій навіть у найважчий день. За те, що ти віриш у мене, підтримуєш і просто завжди є поруч», — звернувся до коханої співак.

Віктор Бронюк зазначив, що за роки стосунків вони з обраницею багато чого пройшли разом. Артист цінує кожну мить, якою б вона не була. Співак переконаний, що у майбутньому доля підготувала їм нові повороти. Але для нього найважливіше, аби всі мрії дружини здійснювались, щоб в неї було більше приводів для усмішок, а їхнє кохання ставало лише міцнішим.

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Ми разом пройшли багато, і я особливо ціную кожну нашу спільну мить — від найзвичайніших буднів до найщасливіших моментів. І знаєш, я хочу одного: щоб попереду в нас було ще дуже-дуже багато років разом. Я хочу бачити, як ти смієшся, як здійснюються твої мрії, як ми подорожуємо, кохаємо, сперечаємося через дрібниці і знову закохуємося одне в одного», — зазначив артист.

Наостанок Віктор Бронюк вкотре зізнався дружині в коханні, яке ніколи не згасне. Також він побажав їй бути щасливою, красивою та такою ж трішки шаленою, якою вона й є.

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Нагадаємо, нещодавно свій день народження святкувала акторка Катерина Тишкевич. Чоловік артистки Валентин Томусяк ніжно вітав дружину зі святом та хизувався їхнім особливим святкуванням в Одесі.

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