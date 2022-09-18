Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається із дружиною після 11 років шлюбу

Дата публікації
Перегляди
279
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається із дружиною після 11 років шлюбу

Фото: instagram.com/danreynolds

Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс приголомшив фанів новиною.

Несподіванкою для усіх шанувальників Дена Рейнольдса стала новина музиканта про розлучення із дружиною Ейжою Волкман. Сумну звістку фронтмен Imagine Dragons повідомив на своїй сторінці у Twitter. 

"Я із сумом повідомляю, що після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжею розлучилися. Бути чудовими батьками для наших дітей – наш головний пріоритет. Дякую, що завжди підтримували нас любов'ю та турботою протягом усіх цих років", - написав музикант. 

Це вже не вперше, коли пара повідомляє про свої розлучення. У 2018 році Ден та Ейжа заявили про розрив стосунків, однак через деякий час повідомили, що криза у їхніх стосунках минула. Тому й цього разоу фани сподіваються, що улюблена пара зможе порозумітися. 

Нагадаємо, що Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман перебувають у стосунках з 2011 року. Подружжя виховує чотирьох спільних дітей - 10-річну Ерров Іву, 5-річних близнят  Ґія Джеймса та Коко Ре та 2-річного Валентина.

© instagram.com/danreynolds
Фото: instagram.com/danreynolds

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація