Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається із дружиною після 11 років шлюбу

Несподіванкою для усіх шанувальників Дена Рейнольдса стала новина музиканта про розлучення із дружиною Ейжою Волкман. Сумну звістку фронтмен Imagine Dragons повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я із сумом повідомляю, що після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжею розлучилися. Бути чудовими батьками для наших дітей – наш головний пріоритет. Дякую, що завжди підтримували нас любов'ю та турботою протягом усіх цих років", - написав музикант.

I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years. — Dan Reynolds (@DanReynolds) September 17, 2022

Це вже не вперше, коли пара повідомляє про свої розлучення. У 2018 році Ден та Ейжа заявили про розрив стосунків, однак через деякий час повідомили, що криза у їхніх стосунках минула. Тому й цього разоу фани сподіваються, що улюблена пара зможе порозумітися.

Нагадаємо, що Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман перебувають у стосунках з 2011 року. Подружжя виховує чотирьох спільних дітей - 10-річну Ерров Іву, 5-річних близнят Ґія Джеймса та Коко Ре та 2-річного Валентина.

Фото: instagram.com/danreynolds

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