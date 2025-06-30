Соліст Imagine Dragons на сцені поцілував прапор 122-ї бригади ТрО і символічним жестом підтримав Україну

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс / © instagram.com/imaginedragons

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Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс просто на сцені поцілував прапор 122-ї окремої бригади ТрО та зробив символічний жест на підтримку України.

Музиканти практично на кожному своєму виступі демонструють солідарність з українським народом. Артисти підтримують Україну та бажають країні перемоги над російськими окупантами. Цього разу солістові Imagine Dragons передали на сцену прапор 122-ї окремої бригади ТрО. Ден Рейнольдс спочатку повісив стяг на мікрофон і показав жест перемоги. Перед тим, як віддати прапор, виконавець його поцілував.

Відповідне відео опублікували на сторінці 122-ї окремої бригади ТрО у Facebook. Музикантам подякували за підтримку, а також наголосили, що це важливий жест, який нагадує світові, що жахлива війна в Україні все ще триває.

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“Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені як нагадування всьому світу, що Україна бореться. Дякуємо Imagine Dragons за щиру підтримку. Музика об'єднує. Символи — надихають. Перемога — попереду”, — йдеться в повідомленні.

Підтримка України гуртом Imagine Dragons — що відомо

Американський колектив засудив повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала країна-агресорка Росія. У липні 2022 року гурт став амбасадором платформи UNITED24 та збирав кошти на автомобілі швидкої допомоги, завдяки яким медики можуть рятувати тяжкопоранених. Загалом, вдалося придбати 92 “швидкі”.

У травні 2023 року Imagine Dragons презентував кліп на пісню Crushed, в якому розповідалася історія 14-річного Сашка з Миколаївщини, у якого окупанти знищили будинок. Гурт залишився небайдужим до долі підлітка та допоміг йому відновити оселю.

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За підтримку України президент Володимир Зеленський нагородив учасників Imagine Dragons орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.