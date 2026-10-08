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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Соліст Imagine Dragons Рейнольдс розійшовся з відомою акторкою після чотирьох років стосунків

Інсайдер прокоментував розрив зіркової пари і розкрив, коли це сталося.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ден Рейнольдс

Ден Рейнольдс / © Associated Press

Фронтмен американського гурту Imagine Dragons, співак Ден Рейнольдс розійшовся з відомою акторкою Мінкою Келлі.

Про це повідомляє видання People з посланням на слова інсайдера. Джерело, близьке до зіркової пари, зазначає, що вони більше не разом. Розрив нібито стався зовсім нещодавно. Видання зверталося до 39-річного співака та 46-річної акторки за коментарями, однак поки не отримало відповідей.

До слова, роман між Деном Рейнольдсом та Мінкою Келлі почався 2022 року. Вони познайомились через спільного друга. Вперше ж їх заскочили на публіці лише у травні 2023 року. Востаннє співака та акторку з’являлись разом наприкінці весни цього року. Вони відвідали світський захід — гала-вечір Музею сучасного мистецтва. Також у серпні Мінка Келлі публікувала в Instagram кумедне відео з виконавцем. Після цього пара не з’являлась разом та не ділилась спільним контентом.

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі / © Getty Images

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі / © Getty Images

До слова, роман між Деном Рейнольдсом та Мінкою Келлі спалахнув після розлучення співака. Так, протягом 12 років артист перебував у шлюбі з американською співачкою Ейжою Волкман. За цей час у них народилось четверо спільних дітей. Про свій розрив вони оголосили у вересні 2022 року. Офіційно артисти розлучились у квітні 2023-го.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Людини-павука», американський актор Тобі Магвайр офіційно розлучився. Сталося це після п’яти років судової тяганини.

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