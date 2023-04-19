Соліст Imagine Dragons Рейнольдс розлучився з дружиною після 12 років шлюбу та закрутив новий роман

Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс офіційно розлучився зі своєю дружиною Ейжою Волкман, з якою прожив у шлюбі 12 років.

Документи на розлучення до суду подала саме Ейжа, пише TMZ. Що стало причиною розриву, пара не коментувала. Однак про рішення розлучитися Ден повідомив ще у вересні минулого року.

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман / Фото: Associated Press

Щоправда, фани сподівалися, що співак помириться з дружиною, адже раніше вони вже планували розірвати шлюб, однак передумали.

Утім, через декілька місяців після новин про розлучення Дена заскочили у компанії нової дівчини, акторки Мінки Келлі.

Для перегляду гортайте праворуч

Нагадаємо, Ден Рейнольдс одружився з Ейжою Волкман 5 березня 2011 року. Екси мають чотирьох спільних дітей – 10-річну доньку Ерров, 6-річних близнючок Ґію та Коко та 3-річного сина Валентайна. Про рішення розлучитися Ейжа та Ден повідомили у вересні минулого року, а вже у квітні пара розірвала шлюб офіційно.

Ден Рейнольдс із дітьми / Фото: instagram.com/danreynolds

Читайте також: