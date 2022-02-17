Соліст Kalush похизувався 21-річною дівчиною-красунею

Олег Псюк показав, як провів дозвілля з коханою.

Лідер гуртів Kalush та Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, як днями минуло його дозвілля.

Так, артист гарно провів час у компанії своєї коханої Олександри. Пара спочатку завітала до ресторану, а потім сходила в кіно на стрічку "Смерть на Нілі". "Трохи затягнутий, але більш менш", - лишив відгук про картину Псюк.

Та фанам, яких чимало додалося у Kalush після участі у нацвідборі на "Євробачення-2022", було більш цікаво дізнатися, кому ж належить серце Псюка. Як з'ясувалося, обраницю співака звуть Олександра Білобров. Їй 21 рік. З нею артист познайомився минулого року у березні.

Олег Псюк з дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Пара дуже кохає одне одного. Так, Олександра присвячує бойфренду романтичні пости в Instagram.

Олег Псюк з дівчиною / instagram.com/bilobrov_oleksandra

"З появою тебе у моєму житті все стало інакше...спокійніше, впевненіше і з думкою: "Ну нарешті, я тебе знайшла". Пишаюсь твоїми досягненнями, творчістю, талантом і вмінням переконувати (ти знаєш про що я). Та і взагалі твоїми поглядами на життя, прагненням до кращого, супер зарядженими мріями і цілями. Ти надихаєш і мотивуєш кожного хто поруч з тобою, став авторитетом для багатьох людей через свою працьовитість та і не тільки. Хочу аби ти знав, все щоб ти не робив або де б ти не був - завжди буду поруч, підтримувати і піклуватись", - написала Олександра.

А Псюк навіть під час одного зі своїх концертів вивів кохану на сцену та попросив присутніх глядачів гучно привітати її з днем народження.

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Зазначимо, що після дискваліфікації Alina Pash, саме Kalush Orchestra, як срібним призерам нацвідбору, запропонували цьогоріч представити Україну на "Євробаченні-2022". 18 лютго стане офіційно відомо, чи погодився колектив на пропозицію.

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