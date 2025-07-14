Соліст хору "Гомін" розсекретив, як почалися його стосунки з дружиною та як він їй освідчився

Вадим Яценко / © скриншот з відео

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Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко, який раніше розповів про бронь від мобілізації, розсекретив, як почалися їхні стосунки з дружиною та як він їй освідчився.

Музикант познайомився з коханою Анастасією ще під час навчання в школі. На YouTube-каналі "Балючі теми" Вадим Яценко говорить, що в нього одразу виникла до неї симпатія, однак стосунки пари почалися згодом. Зокрема, пара закінчила школу, вступила до університету та відтоді постійно разом.

"Настя з батьками переїхала до Києва. Це був восьмий клас, здається. Настя хотіла займатися більше по музиці. Настя прийшла до школи, ми познайомилися. І так потихеньку, помаленьку. Я думаю, що якась там симпатія виникла від самого початку, але, як проявляється симпатія в підлітків, щось пихнути, щось посмикати, але це не були оди кохання. Закінчили школу вже разом, вступили до університету і відтоді перерв не було", - говорить диригент.

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Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко також розповів, як освідчився обраниці. Закоханим тоді було по 20 років. Музикант позичив у приятелів кошти, придбав обручку та повів Анастасію до кав'ярні, де й покликав заміж. Врешті, вона відповіла згодою. І нині закохані вже тривалий час живуть у шлюбі та виховують 6-річного сина. За словами Яценка, разом вони пройшли багато чого, але завжди лишалися одне для одного підтримкою.

"Я позичив грошей у друзів, щоб купити якусь найдешевшу обручку. Позичив ще, щоб піти хоча б до якоїсь кав'ярні, і там щось якось оце відбувалося. Ми були малі зовсім. Це нам було по 20 років. Ми багато чого пройшли, але завжди старалися одне одного підтримувати", - поділився диригент.

Нагадаємо, нещодавно мама Вадима Яценка показала його будинок дитинства. Також вона здивувала, як її син почав співати.