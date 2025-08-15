ТСН у соціальних мережах

Гламур
79
2 хв

Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко гостро висловився про український шоубізнес: "Це погане слово"

Музикант пояснив, чому не вважає хорове мистецтво частиною шоубізнесу. 

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вадим Яценко

Вадим Яценко / © Melody

Художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко прокоментував український шоубізнес і розсекретив, чи планує будувати сольну кар'єру. 

Найвідоміший диригент України, 31-річний Вадим Яценко дав відверте інтерв’ю YouTube-проєкту "Наодинці". У розмові з журналісткою Анною Севастьяновою музикант, зокрема, висловився про український шоубізнес, і чи ставить він собі за мету зробити хорове мистецтво частиною популярної індустрії.

"Мені здається, це все-таки якесь, можливо, скривлене сприйняття самого поняття шоу-бізнес. Тому що особливо для академічної сфери музики і музикантів це таке, знаєте, погане якесь слово. Тобто це відразу асоціації йдуть все-таки більш негативного плану. Я не можу, напевно, сказати, що хорове мистецтво має стати частиною шоу-бізнесу. Хорове мистецтво, в принципі, має залишатися собою. Ця нішевість, вона має бути. Тому як частинка — ні, а як щось окреме, вагоме і дуже потрібне, то звичайно, що так", — каже Вадим Яценко.

Вадим Яценко - художній керівник хору "Гомін" / © Melody

Вадим Яценко - художній керівник хору "Гомін" / © Melody

За словами художнього керівника хору, він поки не планує будувати сольну кар'єру. Ба більше, він не вважає себе співаком: "Я ніколи не думав про це і не збираюсь будувати ніяку сольну кар'єру, але якщо це будуть якісь окремі моменти, то це може розглядатися". 

