Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко отримав звання Заслуженого артиста України та зворушив світлиною

Вадим Яценко / © Melody

Художній керівник хору «Гомін» та диригент Вадим Яценко удостоївся почесного звання Заслуженого артиста України.

Нагороду артист отримав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який щороку припадає на 9 листопада. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, і його вже оприлюднили на офіційному сайті глави держави. У документі зазначено, що Яценка та інших діячів культури відзначено за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність».

Сам Вадим Яценко відреагував на подію коротко, але зворушливо. У своїх Instagram-сториз він опублікував дитячу світлину та скриншот президентського указу, чим дав зрозуміти, що для нього ця нагорода — велика честь і водночас символ шляху, який він пройшов від дитячої мрії до визнання.

Сториз Вадима Яценка / © instagram.com/yatsenko_vadym

Окрім Вадима Яценка, президент відзначив і низку інших українських митців:

Мстислав Чернов — кінорежисер і військовий кореспондент, отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня;

Мирослав Кувалдін — співак і воїн, та Антон Птушкін — режисер і телеведучий, нагороджені орденом «За заслуги» III ступеня;

Олена Коляденко — хореографка та продюсерка, отримала орден княгині Ольги III ступеня;

Віктор Жданов — актор театру та кіно, став народним артистом України;

Григорій Бакланов — зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», також отримав звання Заслуженого артиста України.

Мстислав Чернов, Мирослав Кувалдін, Антон Птушкін, Олена Коляденко, Віктор Жданов та Григорій Бакланов

Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко вперше прокоментував своє бронювання під час війни. Артист чесно зізнався, за яких саме умов готовий залишити творчість і доєднатися до лав захисників України.