Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко став власником нового розкішного авто за понад 30 тисяч доларів

Вадим Яценко / © Melody

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Художній керівник хору «Гомін» і диригент Вадим Яценко став власником нового розкішного авто за понад 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання Oboz.ua з посиланням на дані з державного реєстру. Зазначається, що Вадим Яценко володіє Peugeot 3008. Авто, яке 2025 року випуску, було придбане в салоні. Вартість машини змінюється в залежності від комплектації, але загалом охочим її придбати доведеться викласти від 32 тисяч доларів до 38 тисяч доларів.

Оформлення авто на Вадима Яценка відбулося у квітні 2026 року. Що цікаво, через місяць стало відомо, що диригент є амбасадором французького автовиробника Peugeot, про що оголосив його офіційний український представник. Тож, цілком ймовірно, що Вадим Яценко став власником авто у рамках їхньої співпраці.

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У Вадима Яценка з’явилось нове авто / © obozrevatel.com

Зазначимо, Вадим Яценко став диригентом хору «Гомін» 2023 року. А вже 2025-го колектив здобув широку популярність. Це сталося завдяки соцмережам, коли завірусилось відео, як «Гомін» виконує хіт Степана Гіги «Цей сон».

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова придбала елітне авто від Mercedes за понад 100 тисяч доларів. Хореографиня розкрила, звідки взяла на нього кошти.

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