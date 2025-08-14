Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко вперше розповів подробиці, як його батька мобілізували

Вадим Яценко / © Скрін з відео "Наодинці"

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко, який підкорив Мережу своїм співом пісні "Цей сон", розповів, як і коли його батькові вручили повістку, і де він працював до служби в ЗСУ.



У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" диригент вперше розповів подробиці того, як його батькові вручили повістку. Як виявилося, це сталося більше року тому, і з того часу тато Вадима Яценка є військовослужбовцем.



"Це була повістка, яка прийшла просто додому, і тато пішов. Мій тато не військовий, він навіть не служив в армії, і ніколи в житті не брав до рук зброї. Він працював в школі в селі", — поділився музикант в інтерв’ю Анні Севастьяновій в проєкті "Наодинці".

Вадим Яценко - художній керівник хору "Гомін" / © Melody

За словами диригента, після обов’язкової медкомісії у його батька виявили деякі проблеми з серцем, тому в армії йому знайшли професію, яка підходить його стану здоров’я.



"Тату мій, скажімо так, в розвідку не піде. Він ростом з мене, в два рази ширше. Окрім того, є деякі проблеми з серцем. Тобто це та історія — коли йому знайшли професію, яка може допомогти країні, але яка не зажене його просто", — каже Вадим Яценко.



Крім того, музикант розповів, в якому зараз емоційному стані перебуває його батько, і коли вони в останній раз бачилися: "Звісно, тато хоче додому, хоче до мами, вони все життя разом. Коли ми бачилися останній раз? Навіть не можу пригадати".

Нагадаємо, нещодавній приїзд хору "Гомін" до Києва викликав фурор серед глядачів.