- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1085
- Час на прочитання
- 2 хв
Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко вперше розповів подробиці, як його батька мобілізували
Музикант також розкрив правду про емоційний стан свого близького родича.
Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко, який підкорив Мережу своїм співом пісні "Цей сон", розповів, як і коли його батькові вручили повістку, і де він працював до служби в ЗСУ.
У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" диригент вперше розповів подробиці того, як його батькові вручили повістку. Як виявилося, це сталося більше року тому, і з того часу тато Вадима Яценка є військовослужбовцем.
"Це була повістка, яка прийшла просто додому, і тато пішов. Мій тато не військовий, він навіть не служив в армії, і ніколи в житті не брав до рук зброї. Він працював в школі в селі", — поділився музикант в інтерв’ю Анні Севастьяновій в проєкті "Наодинці".
За словами диригента, після обов’язкової медкомісії у його батька виявили деякі проблеми з серцем, тому в армії йому знайшли професію, яка підходить його стану здоров’я.
"Тату мій, скажімо так, в розвідку не піде. Він ростом з мене, в два рази ширше. Окрім того, є деякі проблеми з серцем. Тобто це та історія — коли йому знайшли професію, яка може допомогти країні, але яка не зажене його просто", — каже Вадим Яценко.
Крім того, музикант розповів, в якому зараз емоційному стані перебуває його батько, і коли вони в останній раз бачилися: "Звісно, тато хоче додому, хоче до мами, вони все життя разом. Коли ми бачилися останній раз? Навіть не можу пригадати".
Нагадаємо, нещодавній приїзд хору "Гомін" до Києва викликав фурор серед глядачів.