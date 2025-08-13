Соліст хору "Гомін" замилував фото з дружиною і похизувався їхнім романтичним відпочинком

Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Реклама

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко замилував фото з дружиною і показав, як вони насолоджуються відпочинком.

Музикант нині став шалено популярним. Тож, у диригента заплановано чимало виступів. Та перед насиченим концертним туром Вадим Яценко вирішив провести час із дружиною Анастасією. Пара вирушила в гори на мінівідпочинок.

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

Закохані насолоджувалися просто неймовірними краєвидами Карпат. Звичайно ж, вони ласували місцевою кухнею. Окрім того, подружжя поруч із будиночком, де зупинилося, смажило їжу на грилі просто неба. А найголовніше – Вадим та Анастасія насолоджувалися часом, проведеним разом.

Реклама

Вадим Яценко з дружиною на відпочинку в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

"Краще пізно, ніж ніколи…Наш короткий відпочинок перед шаленим концертним сезоном…", - підписав кадри з відпочинку диригент.

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська насолоджувалася відпочинком із дітьми та чоловіком-іноземцем. Артистка показала, як із сім'єю проводила час у казковому місці в Греції.