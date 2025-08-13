ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Соліст хору "Гомін" замилував фото з дружиною і похизувався їхнім романтичним відпочинком

Незабаром у Вадима Яценка розпочинається насичений концертний сезон. Перед цим соліст хору "Гомін" вирішив відпочити з дружиною в горах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Вадим Яценко з дружиною та сином

Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко замилував фото з дружиною і показав, як вони насолоджуються відпочинком.

Музикант нині став шалено популярним. Тож, у диригента заплановано чимало виступів. Та перед насиченим концертним туром Вадим Яценко вирішив провести час із дружиною Анастасією. Пара вирушила в гори на мінівідпочинок.

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко з дружиною / © instagram.com/yatsenko_vadym

Закохані насолоджувалися просто неймовірними краєвидами Карпат. Звичайно ж, вони ласували місцевою кухнею. Окрім того, подружжя поруч із будиночком, де зупинилося, смажило їжу на грилі просто неба. А найголовніше – Вадим та Анастасія насолоджувалися часом, проведеним разом.

Вадим Яценко з дружиною на відпочинку в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко з дружиною на відпочинку в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

"Краще пізно, ніж ніколи…Наш короткий відпочинок перед шаленим концертним сезоном…", - підписав кадри з відпочинку диригент.

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко в Карпатах / © instagram.com/yatsenko_vadym

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська насолоджувалася відпочинком із дітьми та чоловіком-іноземцем. Артистка показала, як із сім'єю проводила час у казковому місці в Греції.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie