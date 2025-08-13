- Дата публікації
Соліст хору "Гомін" замилував фото з дружиною і похизувався їхнім романтичним відпочинком
Незабаром у Вадима Яценка розпочинається насичений концертний сезон. Перед цим соліст хору "Гомін" вирішив відпочити з дружиною в горах.
Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко замилував фото з дружиною і показав, як вони насолоджуються відпочинком.
Музикант нині став шалено популярним. Тож, у диригента заплановано чимало виступів. Та перед насиченим концертним туром Вадим Яценко вирішив провести час із дружиною Анастасією. Пара вирушила в гори на мінівідпочинок.
Закохані насолоджувалися просто неймовірними краєвидами Карпат. Звичайно ж, вони ласували місцевою кухнею. Окрім того, подружжя поруч із будиночком, де зупинилося, смажило їжу на грилі просто неба. А найголовніше – Вадим та Анастасія насолоджувалися часом, проведеним разом.
"Краще пізно, ніж ніколи…Наш короткий відпочинок перед шаленим концертним сезоном…", - підписав кадри з відпочинку диригент.
