Соліст легендарної ABBA Б'єрн Ульвеус українською підтримав нашу країну: "Ми з тобою, Україно"

Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф до України свою підтримку та солідарність з нашою країною висловили всесвітньо відомі зірки.

Зокрема, до українців звернувся один з учасників легендарної шведської четвірки ABBA Б'єрн Ульвеус, а також голлівудська акторка українського походження, зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник.

Звернення обох знаменитостей з'явилися на платформі United24 в Instagram.

Так, Б'єрн Ульвеус записав своє відео на тлі будівлі парламенту Швеції і зазначив, що обрав це місце, бо розуміє, чому і за що ми боремося з тираном. "Не було й дня від 24 лютого минулого року, щоб я не думав про вас і про ті страшні, жахливі труднощі, з якими ви боретесь", - сказав Ульвеус і додав українською мовою: "Ми з тобою, Україно!".

Своєю чергою, акторка Кетрін Винник зізналася, що пишається своїм українським корінням, що вона солідарна з українським народом і що в України є підтримка, її молитви та її боротьба: "Ви не самі. Слава Україні!" – сказала Винник.

Нагадаємо, раніше відомий американський рокгурт Imagine Dragons записав звернення до пасажирів українського літака. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу. За цей час літак здійснив 43 рейси до десятьох країн та перевіз понад дев'ять тисяч людей.

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