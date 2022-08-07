Соліст Limp Bizkit після розлучення з українкою вчетверте одружився

Так, 51-річний рокер пішов під вінець з коханою на ім'я Арлес, з якою знайомий лише декілька місяців. Весілля відбулося у Лос-Анджелесі.

Про це пише видання TMZ.

Зауважимо, вперше Фред одружився 1990 року з Рейчел Тергесен. У них є спільна донька. Цей шлюб тривав три роки. Кохана зрадила музиканта, у результаті чого Дерст побив коханця та потрапив за ґрати.

Потім артист одружився з росіянкою Естер Назаров. Втім, за три 3 місяці після весілля у Лас-Вегасі пара розлучилася.

2012 року Фред таємно одружився з українкою Ксенією Берязевою. Втім, 2019-го шлюб з візажисткою розпався.

Фото: Getty Images

Зауважимо, 2015 року під час виступу у Воронежі Фред Дерст розмахував плакатом з написом "Крим=Росія". Тоді СБУ заборонила в'їзд музиканту до України на 5 років.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво прокоментував молодий вік своєї коханої. Також шефкухар зізнався, чи живуть вони зараз разом.

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