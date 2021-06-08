Соліст Little Big розповів про перший секс із вокалісткою гурту

Також Прусікін назвав причину розлучення з дружиною.

Фронтмен російського гурту Little Big Ілля Прусікін розповів про перший секс із новою коханою, вокалісткою колективу Сонею Таюрською.

У подкасті "Без душі" на YouTube артист зізнався, що стосунки із колегою почалися "випадково". Пара переспала на одній з вечірок.

"Так буває, коли п'яні друзі раптово пересплять. І після цього вони раптом розуміють, як це класно. Тільки ми були не п'яні. Просто була якась вечірка. Коли ми почали зустрічатися з нею, періоду романтики просто не було. Одразу пішло кохання! Це дуже дивно, але зате водночас у тебе голова чиста", – розповів виконавець.

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Зірка додав, що Соня не вагітна, а про весілля закохані поки не замислюються.

Також Прусікін назвав причину розлучення з дружиною, співачкою Іриною Смєлою. За його словами, пара одне одного пригнічувала. "Ми були нещасні. Їй хотілося чоловічого тепла, щоб про неї піклувалися, а я не міг цього дати, тому що постійно був у турах, на зніманнях. Я був далеко. Через це у неї була образа на мене. Тому ми поговорили і вирішили розірвати стосунки", – поділився зірка.

Артист також наголосив, що розлучився з Іриною не через новий роман, додавши, що зустрічатися з Сонею почав значно пізніше.

Нагадаємо, днями гаряча кохана фронтмена Little Big засвітила соски у прозорій білизні. Соня Таюрська влаштувала еротичний фотосет.

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