Соліст Little Big запостив перше романтичне фото з красунею-вокалісткою гурту

Не так давно артисти розсекретили роман.

Фронтмен російського гурту Little Big Ілля Прусікін, про роман якого з солісткою гурту Сонею Таюрською стало відомо днями, вперше показав їхнє спільне фото як пари.

На сторінці в Instagram Ілліч розмістив декілька світлин, на яких вони з Сонею позують на фоні неба. Судячи з бекграунду, знімки були зроблені під час відпочинку закоханих.

instagram.com/iliyaprusikin

"In the sky. Ну що, підкинемо лайна на вентилятор?" – підписав фото Прусікін.

instagram.com/iliyaprusikin

Цілком можливо, таким чином артист хотів передбачити можливі негативні коментарі під його світлинами з Сонею. Адже багато хто вважає, що саме Таюрська розбила сім'ю Прусікіна. Як відомо, 2019-го Ілля Прусікін розлучився зі співачкою Іриною Смілою, відомою за псевдонімом Tatarka. У шлюбі вони були чотири роки. У експодружжя є спільний син Добриня.

Нагадаємо, що днями Соня Таюрська в інтерв'ю Ксенії Собчак зізналася, що вже майже півтора року зустрічається з солістом Little Big Іллею Прусікіним. Весь цей час пара приховувала стосунки, бо не хотіла осуду.

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