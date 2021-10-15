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Соліст Måneskin Даміано Давид підкреслив свій чоловічий орган в'язаним купальником

Соліст Måneskin Даміано Давид підкреслив свій чоловічий орган в'язаним купальником

Даміано Давид / instagram.com/ykaaar

Музикант продовжує епатувати публіку.

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin Даміано Давид не дає своїм фанатам можливості розслабитися.

Музикант продовжує епатувати публіку і робить це вкрай влучно. Цього разу одіозний артист знявся у провокаційній фотосесії, під час якої постав у в'язаному білому купальнику з чорними смужками.

Даміано Давид / © instagram.com/ykaaar
Даміано Давид / instagram.com/ykaaar

Вбрання Даміано підкреслило його м'язисту фігуру та пікантні частини тіла. Також фани зможуть добре роздивитися численні татуювання Давида.

"Я не старію, я стаю гарячішим", - впевнено підписав світлини Давид.

Даміано Давид / © instagram.com/ykaaar
Даміано Давид / instagram.com/ykaaar

Своєю чергою, шанувальники з гумором відреагували на такий образ кумира: "Бабуся зв'язала, хизується", "що це ти, вдідька, одягнув, бестіє", "бабусина радість".

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