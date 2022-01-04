Соліст Måneskin Даміано Давид показав рідкісне фото зі своєю дівчиною-красунею

Схоже, пара збиралася на якийсь захід.

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Дивид потішив прихильників дуже романтичним фото.

У сторіс своєї сторінки в Instagram виконавець поділився знімком, на якому позує зі своєю коханою, італійською моделлю Джорджією Солері. Це насправді рідкісне фото, адже пара вкрай ріко говорить про свої стосунки, а ще рідше – ділиться спільними фото.

Судячи зі світлини, парочка збиралася на якийсь захід. Даміано постає у незвичному для себе, практично класичному, образі - у штанах, білій сорочці, чорній жилетці та в краватці. Джорджія зображена у гарній чорній мереживній сукні по фігурі і туфлях-човниках. Волосся дівчина підібрала наверх.

Даміано Давид з дівчиною / instagram.com/ykaaar

Зазначимо, що вперше Даміано Давид заговорив про свої стосунки у червні минулого року. Він підтвердив, що вже більше чотирьох років зустрічається з італійською моделлю Джорджією Солері.

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