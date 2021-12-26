Соліст Måneskin Даміано Давид повністю оголився, прикривши свій чоловічий орган смайликом

Зірка здивував прихильників новим знімком.
Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin Даміано Давид, схоже, полюбляє вдома ходити повністю голим.
Ба більше, артист не соромиться показати й прихильникам пікантні фото. До слова, на своїй сторінці в Instagram виконавець показав знімок, на якому постав повністю оголеним. Артист позував на кухні, демонструючи накачане та мускулисте тіло. А от свій чоловічий орган Даміано приховав смайликом.
Втім, все ж таки знаменитість не зміг показатися повністю оголеним та одягнув новорічну шапку. Окрім цього, Даміано тримав у руках кота.
Цілком ймовірно, що артиста фотографувала його дівчина Солері.
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