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Соліст Måneskin Даміано Давид замилував ніжними поцілунками з дівчиною-красунею

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Соліст Måneskin Даміано Давид замилував ніжними поцілунками з дівчиною-красунею

Даміано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Давид поділився рідкісною світлиною.

Лідер колективу Maneskin Даміано Давид вкрай рідко публікує у фотоблогу знімки зі своєю коханою, італійською моделлю Джорджією Солері.

Утім, виконавець вирішив потішити прихильників. Зокрема, епатажний рокер показав доволі романтичних знімок з дівчиною-красунею.

До слова, пара позувала перед камерою в епатажному вбранні. На фото закохані ніжно цілували одне одного.

Даміано Давид з дівчиною / © instagram.com/ykaaar
Даміано Давид з дівчиною / Фото: instagram.com/ykaaar

Загалом, парочка, ймовірніше за все, відпочивала у якомусь закладі, адже в руках і Даміано, і Солері тримали склянку з алкогольним напоєм.

Зазначимо, що вперше Даміано Давид заговорив про свої стосунки у червні минулого року, після того, як йому почали приписувати різноманітні романи.

Рокер вирішив спростувати плітки та підтвердив, що вже більше чотирьох років зустрічається з італійською моделлю Джорджією Солері.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
712
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