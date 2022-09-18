Соліст Måneskin Даміано Давид замилував ніжними поцілунками з дівчиною-красунею

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Давид поділився рідкісною світлиною.
Лідер колективу Maneskin Даміано Давид вкрай рідко публікує у фотоблогу знімки зі своєю коханою, італійською моделлю Джорджією Солері.
Утім, виконавець вирішив потішити прихильників. Зокрема, епатажний рокер показав доволі романтичних знімок з дівчиною-красунею.
До слова, пара позувала перед камерою в епатажному вбранні. На фото закохані ніжно цілували одне одного.
Загалом, парочка, ймовірніше за все, відпочивала у якомусь закладі, адже в руках і Даміано, і Солері тримали склянку з алкогольним напоєм.
Зазначимо, що вперше Даміано Давид заговорив про свої стосунки у червні минулого року, після того, як йому почали приписувати різноманітні романи.
Рокер вирішив спростувати плітки та підтвердив, що вже більше чотирьох років зустрічається з італійською моделлю Джорджією Солері.
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