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Соліст Måneskin у день народження вибрив на голові логотип відомого бренду

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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818
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Соліст Måneskin у день народження вибрив на голові логотип відомого бренду

Фото: instagram.com/ykaaar

Артист похизувався новою зачыскою.

Соліст гурту Måneskin Даміано Давид знову шокував шанувальників змінами у своїй зовнішності.

У свій 24-день народження, який співак святкує 8 січня, він вирішив поновити свою зачіску та вибрив на потилиці логотип італійського люксового бренду GUCCI. Світлинами свого нового образу Давид поділився в Instagram.

© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar

"Хлопець-іменинник. +24 для мене. "90-ті" нові "20-ті", - підписав світлини з дня народження Даміано.

© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar
© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar
© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar

Свій день народження соліст гурту відсвяткував на гучній вечірці у стилі "90-х". Усі гості на святі обрали вбрання у дусі того часу та відповідні аксесуари. Так, сам іменинник Даміано обрав білі широкі штани, червону футболку та чорний бомбер. 

© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar
© instagram.com/ykaaar
Фото: instagram.com/ykaaar

Зазначимо, що днями шанувальники вперше побачили Даміано з поголеною голову, до цього співак носив довге волосся, томі для багатьох така зміна стала несподіванко. Більшість фанів були засмучені, коли побачили поголену голову артиста. 

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Дата публікації
Перегляди
818
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