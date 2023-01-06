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Соліст Måneskin з оголеним торсом та коротким волоссям приголомшив новим іміджем

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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542
Час на прочитання
1 хв
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Соліст Måneskin з оголеним торсом та коротким волоссям приголомшив новим іміджем

Даміано Давид / Фото: Getty Images

Думки шанувальників розділилися щодо нової зачіски.

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Давид похизувався перед фанами зміною іміджу. 

На своїй сторінці в Instagram виконавець поділився новою світлиною, на якій позував з оголеним торсом. Даміано показав свої численні татуювання та нову зачіску. Виявилося, що музикант поголив своє довге волосся.

"Не роби вигляду, що не знаєш", - підписав світлину Давид. 

Даміано Давид / © instagram.com/ykaaar
Даміано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Однак у коментарях думки шанувальників щодо нового іміджу зірки розділилися. Декому здалося, що поголивши волосся, Даміано втратив свою індивідуальність. 

  • Будь ласка, просто відростіть своє волосся назад, Даміано!
  • Емінем, це ти?
  • Як завжди, ідеальний!
  • Ні! Тільки не твоє волосся!
  • Даміано, ти завжди сексі!

Нагадаємо, раніше Даміано Давид показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною.

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Дата публікації
Перегляди
542
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