Соліст Måneskin з оголеним торсом та коротким волоссям приголомшив новим іміджем

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Давид похизувався перед фанами зміною іміджу.

На своїй сторінці в Instagram виконавець поділився новою світлиною, на якій позував з оголеним торсом. Даміано показав свої численні татуювання та нову зачіску. Виявилося, що музикант поголив своє довге волосся.

"Не роби вигляду, що не знаєш", - підписав світлину Давид.

Даміано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Однак у коментарях думки шанувальників щодо нового іміджу зірки розділилися. Декому здалося, що поголивши волосся, Даміано втратив свою індивідуальність.

Будь ласка, просто відростіть своє волосся назад, Даміано!

Емінем, це ти?

Як завжди, ідеальний!

Ні! Тільки не твоє волосся!

Даміано, ти завжди сексі!

Нагадаємо, раніше Даміано Давид показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною.

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