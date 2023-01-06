Соліст Måneskin з оголеним торсом та коротким волоссям приголомшив новим іміджем

Думки шанувальників розділилися щодо нової зачіски.
Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Давид похизувався перед фанами зміною іміджу.
На своїй сторінці в Instagram виконавець поділився новою світлиною, на якій позував з оголеним торсом. Даміано показав свої численні татуювання та нову зачіску. Виявилося, що музикант поголив своє довге волосся.
"Не роби вигляду, що не знаєш", - підписав світлину Давид.
Однак у коментарях думки шанувальників щодо нового іміджу зірки розділилися. Декому здалося, що поголивши волосся, Даміано втратив свою індивідуальність.
- Будь ласка, просто відростіть своє волосся назад, Даміано!
- Емінем, це ти?
- Як завжди, ідеальний!
- Ні! Тільки не твоє волосся!
- Даміано, ти завжди сексі!
Нагадаємо, раніше Даміано Давид показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною.
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