Соліст Maneskin Даміано Давид кардинально змінив образ і розпочав сольну кар'єру

Фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давид здивував своїм новим образом і оголосив про початок сольної кар'єри.

Так, артист відвідав премію MTV VMA 2024, яка відбулася у Нью-Йорку, США. На заході рокера було просто не впізнати. Зокрема, він обрав коричневий костюм, яких приховав всі його татуювання, та доповнив образ краваткою. Волосся Даміано Давид зібрав в акуратну укладку, а також відростив вуса. Фани були приголомшені, коли побачили соліста гурту Maneskin, який запам'ятався на "Євробаченні-2021" як брутальний рокер, в такому образі. До слова, артиста просто не впізнати.

Даміано Давид / Фото: Associated Press

Та не лише цим здивував Даміано Давид. Виявилося, що він розпочав сольну кар'єру та вже працює над власним проєктом. Співак запланував випуск першої композиції на 27 вересня. У розмові з Yahoo News виконавець поділився, що його сольна творчість кардинально відрізнятиметься від тої, яка була в гурту Maneskin.

Що ж стосується самого колективу, що Даміано Давид поквапиться заспокоїти прихильників. Він запевнив, що це жодним чином не вплине на гурт, а Maneskin і надалі продовжить своє існування в такому ж вигляді, як і зараз.

Гурт Maneskin / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, розпочала сольну кар'єру. Про це свідчать акаунти в соцмережах, які виконавиця створила під власним брендом.

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