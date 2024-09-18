Соліст Maneskin Даміано Давид кардинально змінив образ і розпочав сольну кар'єру

Артист також розсекретив, що станеться з колективом.
Фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давид здивував своїм новим образом і оголосив про початок сольної кар'єри.
Так, артист відвідав премію MTV VMA 2024, яка відбулася у Нью-Йорку, США. На заході рокера було просто не впізнати. Зокрема, він обрав коричневий костюм, яких приховав всі його татуювання, та доповнив образ краваткою. Волосся Даміано Давид зібрав в акуратну укладку, а також відростив вуса. Фани були приголомшені, коли побачили соліста гурту Maneskin, який запам'ятався на "Євробаченні-2021" як брутальний рокер, в такому образі. До слова, артиста просто не впізнати.
Та не лише цим здивував Даміано Давид. Виявилося, що він розпочав сольну кар'єру та вже працює над власним проєктом. Співак запланував випуск першої композиції на 27 вересня. У розмові з Yahoo News виконавець поділився, що його сольна творчість кардинально відрізнятиметься від тої, яка була в гурту Maneskin.
Що ж стосується самого колективу, що Даміано Давид поквапиться заспокоїти прихильників. Він запевнив, що це жодним чином не вплине на гурт, а Maneskin і надалі продовжить своє існування в такому ж вигляді, як і зараз.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, розпочала сольну кар'єру. Про це свідчать акаунти в соцмережах, які виконавиця створила під власним брендом.
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