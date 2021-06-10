Соліст Maneskin Даміано Давид офіційно підтвердив роман з палкою італійкою

Музикант навіть вказав на обраницю.

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Maneskin Даміано Дивид, якого нещодавно папараці заскочили на прогулянці разом з розкішною моделлю, зізнався, що таки має серйозні стосунки.

Так, музикант офіційно підтвердив роман з сексапільною моделлю Джорджією Солері, чутки про який ширилися ще з травня.

Про це Даміано розговорився у інтерв'ю для Vanityfair, де гурт прикрасив нову обкладинку глянцю.

На запитання про особисте життя, Даміано відповів:

"Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Так що після чотирьох років стосунків я згадав її ім'я. Папараці все ще на місці, але, принаймні, мені більше не потрібно нічого приховувати".

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До такої заяви деякі прихильниці відмовлялися вірити, що у співака є дівчина. І навіть подейкували, що пара розійшлася. Це пов'язано з тим, що Даміано і Джорджія рідко з'являлися разом на публіці та не постили спільні фото в Мережі.

Однак тепер італійський красень підтвердив, що його серце зайняте.

Нагадаємо, чутки про стосунки Даміано і Джорджії поширювалися ще з травня. А вже на початку червня пару разом заскочили за прогулянкою в Римі.

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