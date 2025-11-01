ТСН у соціальних мережах

Соліст Måneskin Даміано Давид одружується зі своєю дівчиною після двох років стосунків

Музикант заручився з обраницею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даміано Давид та Дав Кемерон

Даміано Давид та Дав Кемерон / © Associated Press

Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид одружується зі своєю дівчиною, американською співачкою та акторкою Дав Кемерон.

Саме так стверджує видання TMZ. Закохані заручилися нещодавно. Ба більше, вже навіть є підтвердження того, що Даміано Давид освідчився обраниці. Зокрема, їх заскочили під час прогулянки в Сіднеї, Австралія. На безіменному пальці у Дав виднілася каблучка з чималим діамантом.

До слова, пара заручилася після двох років стосунків. Річницю Даміано Давид та Дав Кемерон святкували зовсім нещодавно. Видання зверталося до артистів за коментарями про заручини, однак ті дотримуються мовчання.

Даміано Давид та Дав Кемерон / © Associated Press

Даміано Давид та Дав Кемерон / © Associated Press

Зазначимо, Даміано Давид розсекретив стосунки зі старшою на три роки Дав Кемерон у листопаді 2023 року. До речі, це сталося після того, як папараці заскочили парочку на одному з пляжів Сіднея.

Нагадаємо, нещодавно український актор Остап Ступка заінтригував одруженням із 23-річною коханою. Також артист зізнався в суперечках, які виникають в нього з обраницею на тлі цього.

