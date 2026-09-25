Соліст Måneskin Даміано Давид одружився зі співачкою: перші фото весілля в Італії й незвичні образи

Даміано Давид та Дав Кемерон / © Associated Press

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Фронтмен гурту Måneskin Даміано Давид та американська співачка й акторка Дав Камерон офіційно стали чоловіком і дружиною.

Пара, яка разом близько трьох років, зіграла камерне весілля на Батьківщині співака — одному з мальовничих міст Італії, Тоскані.

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Як повідомляє Vogue Italia, церемонія відбулася в історичній ратуші Palazzo dei Priori в Монтальчіно, будівля якої датується XIII століттям. Закохані відмовилися від традиційних весільних образів і обоє з’явилися на церемонії у світлих костюмах.

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Даміано Давид та Дав Кемерон / © Getty Images

27-річний Даміано обрав кремовий костюм, який одягнув на голе тіло. 30-річна Дав зробила ставку на брючний образ, який складався з подовженого жакету, напівпрозорої сорочки з краваткою та широких штанів. Наречена доповнила образ букетом білих квітів.

Після реєстрації шлюбу молодята залишили історичну будівлю та вирушили вулицями Монтальчіно на вінтажному кабріолеті. Весілля відбувається у закритому форматі, однак перші кадри з особливого дня вже з’явилися у Мережі.

Даміано Давид та Дав Кемерон / © Getty Images

Даміано Давид і Дав Камерон: історія кохання

Роман Даміано та Дав розпочався 2023 року. На початку 2026-го закохані повідомили шанувальникам про заручини. Тепер вони офіційно стали подружжям. Для обох артистів цей шлюб є першим.

До стосунків із Дав Камерон Даміано протягом семи років зустрічався з італійською моделлю Джорджією Солері. Їхній розрив привернув увагу публіки після того, як у Мережі з’явилося відео, де співак цілувався з іншою дівчиною. Згодом Даміано та Солері пояснили, що на момент появи відео вже не були разом.

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До слова, святкування весілля Даміано та Дав Камерон має тривати кілька днів. Серед гостей очікують і колег співака з гурту Måneskin — Вікторію Де Анджеліс, Томаса Раджі та Ітана Торкіо. Саме з ними Даміано 2021 року здобув перемогу для Італії на «Євробаченні».

Нагадаємо, нещодавно акторка Віталіна Біблів уперше розповіла про незвичний формат свого весілля та як вона з чоловіком креативно укладала шлюб у Києві.

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