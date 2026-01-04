ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
657
Час на прочитання
1 хв

Соліст Måneskin Даміано Давид підтвердив заручини з Дав Кемерон і похизувався її розкішною обручкою

Пара підтвердила чутки про заручини і натякнула, коли буде весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даміано Давид та Дав Кемерон

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид таки офіційно заручений з американською співачкою та акторкою Дав Кемерон.

Радісну новину виконавець підтвердив у своєму Instagram. Артист опублікував фото з коханою, на яких вони позують в обіймах одне одного. Дав була одягнена в червону сукню, поверх якої накинула шубу, а Даміано позував в офіційному костюмі, але без піджака.

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

На знімках кохана артиста демонструвала обручку на безіменному пальці. Таким чином пара дала зрозуміти, що офіційно заручена. Також закохані натякнули, коли буде весілля. Судячи з підпису до світлин, це станеться протягом року.

"Це буде чудовий рік", - зазначив під світлинами артист.

Даміано Давид та Дав Кемерон заручені / © instagram.com/damianodavid

Даміано Давид та Дав Кемерон заручені / © instagram.com/damianodavid

Зазначимо,  Даміано Давид та Дав Кемерон розсекретили свої стосунки у листопаді 2023 року. Восени 2025-го почали ширитися чутки про заручини пари. Врешті, ці новини виявились правдивими.

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

Нагадаємо, раніше соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець підтвердив одруження з коханою-піарницею. Також артист показав їхні весільні фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
657
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie