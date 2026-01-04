Соліст Måneskin Даміано Давид підтвердив заручини з Дав Кемерон і похизувався її розкішною обручкою

Даміано Давид та Дав Кемерон / © instagram.com/damianodavid

Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид таки офіційно заручений з американською співачкою та акторкою Дав Кемерон.

Радісну новину виконавець підтвердив у своєму Instagram. Артист опублікував фото з коханою, на яких вони позують в обіймах одне одного. Дав була одягнена в червону сукню, поверх якої накинула шубу, а Даміано позував в офіційному костюмі, але без піджака.

На знімках кохана артиста демонструвала обручку на безіменному пальці. Таким чином пара дала зрозуміти, що офіційно заручена. Також закохані натякнули, коли буде весілля. Судячи з підпису до світлин, це станеться протягом року.

"Це буде чудовий рік", - зазначив під світлинами артист.

Зазначимо, Даміано Давид та Дав Кемерон розсекретили свої стосунки у листопаді 2023 року. Восени 2025-го почали ширитися чутки про заручини пари. Врешті, ці новини виявились правдивими.

