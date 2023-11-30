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Соліст Maneskin після розлучення закрутив роман зі старшою на три роки відомою співачкою

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Соліст Maneskin після розлучення закрутив роман зі старшою на три роки відомою співачкою

Даміано Давид і Дав Кемерон

Папараці заскочили Даміано з новою обраницею за поцілунком на пляжі.

Фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давид після шести років стосунків з моделлю Джорджією Солері почав зустрічатися з відомою американською співачкою та акторкою Дав Кемерон.

Співак разом зі старшою на три роки обраницею були помічені на побаченні на пляжі Бодні у Сіднеї. Про це повідомило іноземне медіа. Здається, пара дуже романтично провела час. В однакових образах закохані обіймалися та пристрасно цілувалися. А коли звечоріло, тримаючись за руки вони покинули територію пляжу. До того ж Даміано поніс взуття коханої.

Даміано Давид і Дав Кемерон / © instagram.com/chimagazineit
Даміано Давид і Дав Кемерон / Фото: instagram.com/chimagazineit
Даміано Давид і Дав Кемерон / © instagram.com/chimagazineit
Даміано Давид і Дав Кемерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Раніше 24-річного Даміано часто помічали у компанії різноманітних дівчат. Зокрема, нещодавно Мережею ширилося відео, де у нічному клубі він палко цілував білявку з близького оточення гурту.

До слова, Дав Кемерон вже неодноразово з'являлася в компанії фронтмену на публіці. Давид час від часу показується у її соцмережах. Також акторка регулярно відвідує концерти гурту "Maneskin" й активно реагує на їхні публікації. Тому фани вже давно припускали, що Дав і Даміано перебувають у стосунках, хоч і не впевнені у їхній довготривалості. Втім, це перший спільний вихід пари наодинці, де вони не приховували свого кохання.

Даміано Давид і Дав Кемерон / © instagram.com/chimagazineit
Даміано Давид і Дав Кемерон / Фото: instagram.com/chimagazineit

Нагадаємо, нещодавно іноземні папараці заскочили співачку Джей Ло з її чоловіком Аффлеком за пристрасними поцілунками та обіймами. Пара влаштувала романтичну прогулянку у Лос-Анджелесі.

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Дата публікації
Перегляди
333
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