Соліст Maroon 5 Адам Левін та його дружина Бегаті Прінслу втретє стали батьками - ЗМІ

У родині соліста гурту Maroon 5 Адама Левіна та його дружини, моделі Victoria's Secret Бегаті Прінслу, сталося поповнення.

Після гучного скандалу про зраду музиканта вагітні дружині на шанувальників подружжя чекали радісні новини. Інсайдер повідомив виданню Pеople про те, що у 43-річний Левін та 34-річна Прінслу стали батьками втретє.

Та й самі щасливі батьки поки що ніяк не коментували поповнення у свої родині. Тому поки що стать дитини не відома.

Нагадаємо, що під час вагітності Бегаті навколо родини розгорівся справжній скандал. Instagram-модель Самнер Строу приголомшила подробицями своїх стосунків з музикантом. За словами дівчини, Левін протягом року зраджував з нею своїй дружині та навіть хотів назвати майбутню дитину її ім'ям.

Після заяв моделі Адам звернувся до своїх шанувальників та заявив, що бере відповідальність за свої вчинки. Після гучного скандалу музикантові вдалося в решті решт помиритися з дружиною.

Зазначимо, що Адам Левін та Бегаті Прінслу одружилися 2014 року. Пара виховує двох старших донечок, Джіо Грейс та Дасті Роуз.

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