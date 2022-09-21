Соліст Maroon 5 Адам Левін зрадив вагітну дружину і пояснив, чому це зробив: "Я беру на себе всю відповідальність"

Так, днями Instagram-модель Самнер Строу приголомшила відвертим зізнанням.

У своєму TikTok блогерка розмістила відео, у якому зізналася, що рік перебувала у стосунках з фронтменом гурту Maroon 5 Адамом Левіном. Як відомо, виконавець вже вісім років одружений з моделлю Victoria's Secret Бегаті Прінслу і зараз вони чекають на третю дитину.

Адам Левін та Бегаті Прінслу / Фото: Associated Press

У відео Строу поділилася, що у неї протягом року були стосунки з чоловіком, одруженим з моделлю Victoria's Secret. "У той час я була юна, наївна і часто відчувала, що мене просто використовують. У мене не було популярності як зараз і мною було легко маніпулювати. Впевнена, ви знаєте, хто такий Адам Левін", - сказала Строу і показала їхню переписку.

Далі модель розповідає, що після того, як вона перервала їхнє спілкування, Левін знову їй про себе нагадав з неочікуваним повідомленням – артист повідомив тіктокерці, що знову стане батьком і захотів назвати дитину її ім'ям:

"Ми зустрічалися близько року. Після того, як я перервала спілкування, він повернувся до мого життя з таким повідомленням: "Ок, серойзне запитання. У мене буде ще одна дитина, і якщо це буде хлопчик, я справді хочу назвати його Самнер. Ти не проти? Я серйозно" – йшлося у повідомленнях.

Дівчина додала, що вирішила про це розповісти, оскільки один з її знайомих погрожував продати цю історію папараці.

Цікаво, що Адам Левін не змусив довго чекати реакції. У сторіз своєї сторінки в Instagram соліст Maroon 5 залишив повідомлення, у якому не спростував чутки про інтрижку з моделлю і заявив, що бере на себе повну відповідальність за те, що сталося:

"Моя дружина та моя сім'я – це все, що мене хвилює у цьому світі. Бути настільки наївним і дурним, щоб ризикувати єдиною річчю, яка справді має для мене значення, була найбільша помилка, яку я коли-небудь міг зробити. Я ніколи не зроблю цього знов. Я беру на себе всю відповідальність. Ми пройдемо через це. І ми пройдемо через це разом", - написав Левін.

Адам Левін прокоментував свою зраду / Фото: instagram.com/adamlevine

Зазначимо, що Адам Левін та Бегаті Прінслу одружилися 2014 року. У подружжя є двоє дітей, доньки Джіо Грейс та Дасті Роуз. Днями стало відомо, що зіркова пара очікує на третю дитину.

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