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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
2 хв

Соліст нашумілого хору "Гомін" уперше висловився про дружину та її родичів в окупації: "Був злам"

Диригент, чий виступ із хором став вірусним у TikTok, поділився деталями про родину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Вадим Яценко

Вадим Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Художній керівник хору "Гомін", який збирає мільйонів поціновувачів в Мережі, Вадим Яценко вперше відверто висловився про особисте життя.

Так, довкола сімейного статусу диригента увага зросла після одного з його нещодавніх вірусних відео у TikTok. На кадрах Вадим разом з хором акапельно виконав пісню Степана Гіги "Цей сон". Виступ миттєво підкорив Мережу й набрав понад сім мільйонів переглядів. У новому інтерв'ю для медіа-хабу "Твоє місто" Яценко вперше зізнався, що вже одружений. У музиканта є дружина Анастасія Рябошапка. Подружжя виховує сина. За словами Вадима, вони з коханою разом ще зі школи.

"Є у мене дружина. Ми з нею разом ще зі школи, з восьмого класу. У нас в серпні вже 10 років від моменту нашого весілля. Вона теж співачка й вчилися ми повсюди разом. Ми закінчили консерваторію в диригентському хоровому відділі. Зараз вона співає у тих різних проєктах, там, де я диригую, вона співає. Я стараюся бути хорошим татом в першу чергу. У мене крутий малий. Він росте на тих піснях, які ми виконуємо", — розповів артист.

Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Вадим Яценко з дружиною та сином / © instagram.com/yatsenko_vadym

Анастасія родом з Маріуполя, але тепер вся родина проживає та працює у Львові. До слова, її родичі на початку повномасштабного вторгнення перебували в окупації. На щастя, бабуся Рябошапки змогла евакуювалася й тепер живе поруч з подружжям у Львові. Ба більше, після побаченого геноциду жінка перейшла на українську мову.

"Сама Настя з Маріуполя. Ми туди їздили від 2016 року кожен рік до родичів відпочивати. Був злам. Найбільший перелом стався у її сім'ї на початку повномасштабної війни. Бо в перший день почали наступати на Маріуполь. Там залишилися родичі Насті, зокрема її бабуся. Вона три тижні була в окупації. І потім її вдалося вивезти до Львова. Вона дуже допомагає нам з малим. Жінка, яка все життя проговорила російською в Маріуполі, тепер не говорить жодного російського слова. І це людина, яка більше 70 років говорила російською", — додав Яценко.

Нагадаємо, нещодавно опозиційний блогер Марк Фейгін показав свою нову обраницю-киянку та їхню спільну доньку, яка нещодавно таємно народилася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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