Соліст OneRepublic зібрався їхати з концертами до Росії та розхвалив росіян

Колектив мав виступити в РФ у травні минулого року, однак скасував концерт.

Соліст американського гурту OneRepublic Раян Теддер оскандалився заявою, що після завершення війни поїде з концертами до Росії.

Відповідну заяву музикант зробив у Twitter. Раян заявив, що після завершення війни OneRepublic виступить у Росії. Також музикант переконаний, що в країні-агресорці завжди жили чудові люди.

"Ми сподіваємося, що коли увесь цей хаос вщухне, ми зможемо зіграти концерт для росіян знову - ми були змушені скасувати наші останні кілька концертів минулого року. Люди там завжди були чудовими, політика та війна – це погано", - написав Раян.

Допис у Twitter Раяна Теддера / Фото: із соцмереж

Утім згодом співак видалив свій скандальний допис. Причиною цьому стали цькування у Мережі та пояснення, що Росія напала на Україну, вбиває невинних людей та обстрілює українські міста. Тим часом чимало росіян підтримують вторгнення РФ до незалежної країни.

Тим часом Теддер поскаржився, що у Twitter його захейтили за проросійські висловлювання. Виконавець заявив, що не залежить від чиєїсь думки, та все одно зробить так, як вважає за потрібне.

"Причина, чому я пішов з Twitter багато років тому... Незалежно від вашої думки чи твердження - половина людей ненавидить це, половина любить це. До побачення", - обурився співак.

Допис у Twitter Раяна Теддера / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, минулого року гурт OneRepublic підтримав Україну. Музиканти скасували запланований у Росії виступ, а також на своєму концерті розгортали український прапор.

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