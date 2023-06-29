Соліст Quest Pistols Савлєпов після розлучення з росіянкою засвітився з новою дівчиною

Артист показав, як скромно відсвяткував 35-річчя.
Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов після розлучення з російською акторкою Іриною Горбачовою, схоже, знайшов нове кохання.
Принаймні такі висновки зробили шанувальники артиста. Так, днями Савлєпов на сторінці в Instagram показав, як відсвяткував день народження. 14 червня артисту виповнилося 35 років.
Антон показав, як провів цей день. Музикант не став влаштовувати гучних святкувань, а вирушив на природу. Судячи зі світлин, якими Савлєпов поділився у фотоблогу, він обожнює рибалку. Чим і займався у день народження. На фото артист позує з вудочкою у руках, а також стоячи в озері і милуючись заходом сонця.
Втім, найбільше увагу шанувальників Савлєпова привернуло фото, де він зображений з якоюсь незнайомою дівчиною. Її обличчя не видно. Вона сидить на руках в Антона і міцно його обіймає. Фани подумали, що це колишня дружина співака, російська акторка Ірина Горбачова та навіть провели розслідування:
- Це Ірина на фото? Дуже на неї схожа
- У дівчини татуювання на руці. Зайшла подивитися фотки Іри, у неї немає татуювання там. Так що це не вона
- Ірина голомоза, а у цієї волосся довге і заплетене в хвіст
Нагадаємо, що наприкінці квітня Антон Савлєпов в коментарі сайту ТСН.ua зізнався, що розлучився з російською акторкою Іриною Горбачовою, з якою був у шлюбі менше року. Що стало причиною розриву, Антон не захотів говорити. Проте фани впевнені, що на стосунки експодружжя вплинуло повномасштабна війна, яку рф розв'язала в Україні. До речі, у квітні 2022 року Горбачова засвітила на російському кінофестивалі у Москві. Після цього Савлєпов оголосив, що вони не разом.
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