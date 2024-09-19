Соліст Quest Pistols Савлєпов розповів про брата в російському полоні і як він туди потрапив

Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів про свого брата Сергія, який потрапив до російського полону і досі про нього немає жодної інформації.

Артист говорить, що російські військові викрали його рідну людину 2022 року під час окупації Куп'янська. В інтерв'ю "Фокусу" Савлєпов розповів, що Сергій разом з іншими патрулював місто та стежив за безпекою. Утім, коли до Куп'янська ввійшли окупанти, то забрали всіх чоловіків, брата музиканта в тому числі, у полон.

Антон Савлєпов / Фото: instagram.com/anton_savlepov

"Коли почалася окупація Куп'янська, він був один із тих людей, які виходили на акції опору. Після того, як поліція та адміністрація міста покинула його, певна група людей, і серед них мій брат, вирішили, що тепер стежитимуть за безпекою міста. Я не знаю, якщо чесно, чому саме і в який момент його забрали, а головне — за що і чому саме він. З того, що знаю, що російські військові зайшли в місто і забирали чоловіків. Мого брата також, і більше він не повернувся", - поділився музикант.

Співак говорить, що відтоді про його брата не було жодної звістки. Родина Савлєпова не знає, де перебуває Сергій. Артист говорить, що його брат вважається цивільним полоненим, хоча він по-факту зниклий безвісти. Та, попри все, сім'я Савлєпова не втрачає надію та вірить, що Сергій повернеться.

Антон Савлєпов / Фото: instagram.com/anton_savlepov

"На превеликий жаль, ми не знаємо про його місцеперебування. Він усе ще вважається полоненим, перебуває в російському полоні. Але, фактично, він безвісти зниклий. На скільки мені відомо, поки що про нього жодної інформації. Це важка і складна ситуація для нашої родини. Поки що не зрозуміло, як до неї ставитися. Це дуже важко, але ми не втрачаємо віру і сподіваємося на його повернення рано чи пізно", - розповів співак.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія незаконно викрадає цивільних та вивозить їх на свою територію, де саджає до полону. На жаль, від дій РФ страждають і діти. Нещодавно співачка Jerry Heil підняла це питання і випустила пісню з важливим меседжем. Композицію артистка присвятила дітям, яких з України викрала Росія.

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