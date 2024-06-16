Соліст Quest Pistols Савлєпов розсекретив свою нову дівчину і розкрив подробиці про їхній роман

Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов припинив приховувати, що перебуває в стосунках, та офіційно представив свою нову дівчину.

У день свого 36-річчя музикант опублікував серію світлин в Instagram. На одному зі знімків артист засвітився з коханою. На фото обраниця Савлєпова ніжно цілувала його в щічку, поки той робив селфі. Щоправда, співак не квапиться розсекречувати ім'я коханої. Поки що він тішить користувачів лише їхніми спільними фото.

Антон Савлєпов із новою дівчиною / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Тим часом на проєкті "ЖВЛ представляє" артист розкрив подробиці про їхній роман. Антон Савлєпов зізнався, що зараз неабияк закоханий. Ба більше, кохана надихає музиканта на створення нових треків.

"Якщо чесно, я зараз украй закоханий, як ніколи раніше. Тому, можливо, і музика в мене така відверта. Як сказав мій друг Вася Байдак, коли послухав мою пісню: "Ну ти і хтива тварина". Я з ним згоден. Так, я обожнюю любити, і це є основою мого світосприйняття", - поділився музикант.

Антон Савлєпов із новою дівчиною / Фото: instagram.com/anton_savlepov

Зазначимо, зокрема Антон Савлєпов мав на увазі свій новий трек "Розстебни". Артист розпочав сольну кар'єру, а ця композиція стала першою в його репертуарі.

Читайте також: