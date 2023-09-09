Соліст Rammstein, який підтримав Україну, обурив кліпом, знятим у Москві з росіянкою в головній ролі

Фронтмен німецького метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн спантеличив українських шанувальників випуском кліпу на композицію Zunge.

Режисеркою цього відео стала росіянка Ганна Цуканова-Котт, а головну роль у роботі зіграла російська модель Аглая Тарасова. З нею у відео Ліндеманн зображав пристрасть та палке кохання.

Тілль Ліндеманн та російська модель Агглая Тарасова

Ба більше, кліп був відзнятий у російські столиці на арені Великого Московського цирку. А тигри, з якими у кадрі постає Ліндеманн, належать затятим прихильникам путіна, дресирувальникам Едгару та Аскольду Запашним.

Тілль Ліндеманн показав кліп, знятий у Москві

Тілль Ліндеманн показав кліп, знятий у Москві

Зазначимо, що і Тарасова, і Цуканова-Котт мовчать про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України і жодного разу не висловили свою позицію.

Тілль Ліндеманн показав кліп, знятий у Москві

Тілль Ліндеманн показав кліп, знятий у Москві

Зазначимо, що відеоробота була знята 2021 року – за рік до повномасштабної війни. Чим керувався Ліндеманн, коли прийняв рішення опублікувати кліп зараз, незрозуміло. Та, певно, щоб уникнути гнівних коментарів від шанувальників з України, гурт закрив під кліпом коментарі.

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн і гурт Rammstein після вторгнення Росії підтримали Україну. Музикант неодноразово на своїх концертах розгортав прапор нашої держави і навіть допомагав українським переселенцям у Берліні.

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