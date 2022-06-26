Соліст The ВЙО, який служить на Закарпатті, відповів на іронічні жарти про тероборону на заході країни

Фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін, як і багато українських артистів, проміняв мікрофон на зброю та пішов захищати землю від російських загарбників.

47-річний артист розповів, що намагався записатися до тероборони ще у перші дні вторгнення РФ. Втім, через великі черги до військкомату, йому вдалося це зробити лише 28 лютого. Про це він розповів під час телемарафону "Єдині новини".

Відтоді знаменитість несе службу у 69-му окремому батальйоні територіальної оборони на Закарпатті. Музикант відповів на іронічні жарти про тероборону на заході країни.

"Я іноді чую дещо іронічні випади щодо тероборони Закарпаття, але хочу усіх заспокоїти та запевнити, що хлопці там так само захищають нашу країну та роблять все можливе для перемоги України. Просив би тих, хто допускає цей тон, змінити його", – зазначив Кувалдін та додав, що більшість бійців з його батальйону зараз воюють на сході України.

Сам же Мирослав перебуває на заході країни. Виконавець поділився, що війна надихає на створення нових пісень, втім, за його словами, служба забирає дуже багато часу, тому за 4 місяці він написав лише одну композицію.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів про найстрашніший день на війні. Музикант, який на війні є парамедиком, пригадав, як його побратиму відірвало ногу.

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