Соліст "ТІК" Бронюк чесно розповів про свій ІТ-бізнес та які ще джерела доходу має

Віктор Бронюк / © ТСН

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Фронтмен відомого українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк після завершення служби в лавах територіальної оборони розповів про свою діяльність в тилу.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зірка розповів, що поєднує одразу кілька відповідальних ролей. Він очолює Вінницьку обласну філармонію, розвиває IT-бізнес як співвласник і продовжує культурну діяльність. Як зізнається сам артист, він чув плітки, мовляв, йому "віддали філармонію на відкуп". Та в реальності, каже Бронюк, все було обґрунтовано. Коли попередній директор філармонії помер, зірці запропонували очолити установу — і він погодився, адже мав амбіції розвивати культуру навіть у складні часи.

"Дуже сильно сховався, так. Я теж багато чого чув. Насправді мені є чим зайнятися. Я є співвласником IT-компанії. Ми маємо мобільний додаток. За весь цей час широкомасштабного вторгнення ми зробили багато цікавих рішень. Наприклад, одне з них – це впровадження електронних зборів мешканців. Механізму не було. Особливо в містах деокупованих. І за свої кошти ми надали в безкоштовне користування громадянам. Ми маємо також компанію, яка забезпечує бухгалтерські послуги на ринку ЖКГ. Зараз, якщо буде все нормально, то запустимо маркетплейс", - зазначив Бронюк.

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Віктор Бронюк

Щодо філармонії, Бронюк наголошує, що критичний статус установі надали вже після його приходу. Ти не менш, попри свою бронь, він допомагає війську фінансово разом із місцевими підприємцями та небайдужими. Крім того, опікується благодійним фондом.

"Поєдную якось, але насправді очільники Вінниці і області десь півроку вели розмови, тому що попередній очільник вже був в віці і внаслідок хвороби помер. Працюю від вересня місяця, трохи більше пів року. Я коли прийшов, там не було критичного статусу. Але тепер десь з колегами, з бізнесменами складаємося – потреб не зменшилось насправді", - додав артист.

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