Соліст "ТІК" Бронюк на рідкісних фото здивував, як його син за 15 років змінився до невпізнання

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Реклама

Лідер українського гурту "ТІК", співак Віктор Бронюк вперше за тривалий час показав фото з сином-підлітком.

Знімками з Данилом артист поділився не просто так. Річ у тім, що 11 жовтня спадкоємець виконавця святкує день народження. Ба більше, в хлопця цьогоріч ще й ювілей. Данилу виповнюється 15 років. Тож, Віктор Бронюк у своєму Instagram опублікував серію рідкісних світлин із сином. Кадри були як і архівні, так і свіжі, тож, можна розгледіти, як із роками син виконавця змінився просто до невпізнання.

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Також Віктор Бронюк адресував Данилу теплі та приємні слова з привітаннями та побажаннями. Артист зазначив, що хлопець росте гідною, розумною та серйозною людиною. Співакові подобається, що він вже може спокійно радитися з сином, а той йому допомагає в речах, на яких знається. Віктор Бронюк бажає синові досягати успіхів, впевнено йти до мрій та бажань, а він його завжди підтримає.

Реклама

Син Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

"У серйозного чоловіка перший серйозний ювілей - 15 років! Сину, гортаю твої фото, де ти ще маленький, дивлюсь на тебе, змужнілого, і радію, що ти ростеш достойною людиною! Мій крутий і фаховий порадник у багатьох сучасних речах. Радію всім твоїм успіхам, вірю в тебе і завжди поруч! Впевнено йди до своїх мрій і свого власного шляху! Міцного здоров'я і радості тобі від кожного дня! Будь щасливим, Данило! З днем народження!" – звернувся до сина артист.

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно день народження був у дружини співака. Артист також вітав кохану з важливим святом та ділився її рідкісними фото.