ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Соліст "ТІК" Бронюк на рідкісних фото здивував, як його син за 15 років змінився до невпізнання

Артист також привітав спадкоємця з першим серйозним ювілеєм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віктор Бронюк із сином

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер українського гурту "ТІК", співак Віктор Бронюк вперше за тривалий час показав фото з сином-підлітком.

Знімками з Данилом артист поділився не просто так. Річ у тім, що 11 жовтня спадкоємець виконавця святкує день народження. Ба більше, в хлопця цьогоріч ще й ювілей. Данилу виповнюється 15 років. Тож, Віктор Бронюк у своєму Instagram опублікував серію рідкісних світлин із сином. Кадри були як і архівні, так і свіжі, тож, можна розгледіти, як із роками син виконавця змінився просто до невпізнання.

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Також Віктор Бронюк адресував Данилу теплі та приємні слова з привітаннями та побажаннями. Артист зазначив, що хлопець росте гідною, розумною та серйозною людиною. Співакові подобається, що він вже може спокійно радитися з сином, а той йому допомагає в речах, на яких знається. Віктор Бронюк бажає синові досягати успіхів, впевнено йти до мрій та бажань, а він його завжди підтримає.

Син Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Син Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

"У серйозного чоловіка перший серйозний ювілей - 15 років! Сину, гортаю твої фото, де ти ще маленький, дивлюсь на тебе, змужнілого, і радію, що ти ростеш достойною людиною! Мій крутий і фаховий порадник у багатьох сучасних речах. Радію всім твоїм успіхам, вірю в тебе і завжди поруч! Впевнено йди до своїх мрій і свого власного шляху! Міцного здоров'я і радості тобі від кожного дня! Будь щасливим, Данило! З днем народження!" – звернувся до сина артист.

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно день народження був у дружини співака. Артист також вітав кохану з важливим святом та ділився її рідкісними фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie