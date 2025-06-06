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Соліст "ТІК" Бронюк пригадав намір піти до команди Зеленського й здивував, чому йому відмовили
Зірка був обурений вчинком, який поставив крапку на його політичному майбутньому.
Фронтмен українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розповів про двох дітей, поділився подробицями щодо своєї потенційної участі у політичній команді чинного президента Володимира Зеленського.
Як зізнався артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", йому особисто пропонували долучитися до представництва в регіоні, однак через низку питань і невизначеність щодо ролі – він відмовився. Проте запропонував у майбутньому надавати допомогу за потреби.
"Команда діючої влади сьогодні, сам Володимир Зеленський, мені пропонували приєднатися до їхньої команди. Бути представником якраз в регіоні Вінниччини. Ми до того були знайомі й нормально спілкувалися. Але після поставлених мною запитань я не розумів своєї участі: що я маю робити, де моя зона відповідальності, як я маю себе поводити по відношенню до спілкування з потенційними народними депутатам. Тому я, розуміючи серйозність цього процесу, сказав, що де потрібна буде якась підтримка, будь ласка, звертайтеся", - пригадав Бронюк.
Після цього, за словами фронтмена "ТІК", ситуація у Вінницькій області розвивалася вже без його участі — з’явилися нові обличчя, серед яких були й інші люди, політичне минуле яких викликало в артиста здивування і розчарування. Тож у результаті він остаточно лишився осторонь від політичної кампанії.
"Далі виникла така історія, що знайшлися люди в Вінницькій області, які захотіли представляти інтереси цієї політичної сили. Я зателефонував людині, яка тоді займалася формуванням штабу, кажу, що є тут люди. Ми приїхали в Київ, зустрілися, поговорили. Далі все пішло паралельно, розвивалися інші процеси. А потім я почув у Вінниці, що людина, яка недолюстрована, перефарбована, що вони мають відношення до організації виборчого процесу, пов'язаного з командою "Слуги народу". Я ще раз запитав, кажу, що якщо ви там все вирішили, то просто скажіть – ніхто не ображається. На наступний день вже оголосили представника тої організації з колишньої Партії регіонів. І мені було неприємно, бо можна було чисто по-людськи сказати", — додав артист.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк чесно зізнався, чому полишив службу в ТрО та що саме йому надало бронь.