Соліст "ТІК" Бронюк пригадав намір піти до команди Зеленського й здивував, чому йому відмовили

Віктор Бронюк, Володимир Зеленський

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Фронтмен українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розповів про двох дітей, поділився подробицями щодо своєї потенційної участі у політичній команді чинного президента Володимира Зеленського.

Як зізнався артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", йому особисто пропонували долучитися до представництва в регіоні, однак через низку питань і невизначеність щодо ролі – він відмовився. Проте запропонував у майбутньому надавати допомогу за потреби.

"Команда діючої влади сьогодні, сам Володимир Зеленський, мені пропонували приєднатися до їхньої команди. Бути представником якраз в регіоні Вінниччини. Ми до того були знайомі й нормально спілкувалися. Але після поставлених мною запитань я не розумів своєї участі: що я маю робити, де моя зона відповідальності, як я маю себе поводити по відношенню до спілкування з потенційними народними депутатам. Тому я, розуміючи серйозність цього процесу, сказав, що де потрібна буде якась підтримка, будь ласка, звертайтеся", - пригадав Бронюк.

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Віктор Бронюк / © ТСН

Після цього, за словами фронтмена "ТІК", ситуація у Вінницькій області розвивалася вже без його участі — з’явилися нові обличчя, серед яких були й інші люди, політичне минуле яких викликало в артиста здивування і розчарування. Тож у результаті він остаточно лишився осторонь від політичної кампанії.

"Далі виникла така історія, що знайшлися люди в Вінницькій області, які захотіли представляти інтереси цієї політичної сили. Я зателефонував людині, яка тоді займалася формуванням штабу, кажу, що є тут люди. Ми приїхали в Київ, зустрілися, поговорили. Далі все пішло паралельно, розвивалися інші процеси. А потім я почув у Вінниці, що людина, яка недолюстрована, перефарбована, що вони мають відношення до організації виборчого процесу, пов'язаного з командою "Слуги народу". Я ще раз запитав, кажу, що якщо ви там все вирішили, то просто скажіть – ніхто не ображається. На наступний день вже оголосили представника тої організації з колишньої Партії регіонів. І мені було неприємно, бо можна було чисто по-людськи сказати", — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк чесно зізнався, чому полишив службу в ТрО та що саме йому надало бронь.