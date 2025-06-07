Соліст "ТІК" Бронюк висловився про чутки щодо залежності Ляпіса Трубєцкого, з яким він співпрацював

Віктор Бронюк, Ляпіс Трубецький

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Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк прокоментував ситуацію навколо білоруського музиканта Сергія Міхалка з гурту "Ляпіс Трубєцкой", з яким він записав сатиричний хіт "Олені".

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист розповів про особисте ставлення до колеги та поділився думками щодо права на виконання пісні. За словами Бронюка, з Міхалком він бачився востаннє ще у період пандемії COVID-19. Про нинішній стан артиста знає лише з чуток, але вважає, що кожен сам відповідає за свій вибір у житті. Проте не виключає, що він став залежним від алкоголю.

Кадр з концерту Ляпіса Трубецького у Харкові до повномасштабного вторгнення / © "Комсомольская правда" в Украине

"Я бачився з ним десь у ковідний період у в Києві. Я знаю, що він до цього вів здоровий спосіб життя. Чув зараз від колег, що він повернувся до того (зловживання алкоголю – прим. ред.). Це його особиста справа, напевно. Він доросла людина й сам собі вирішує, що йому робити. У мене зараз навіть немає його актуального номера телефону. Колись був, зараз немає", - розповів виконавець.

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Щодо самої композиції – жодних претензій чи заборон на виконання з боку гурту "ТІК" немає. Тому Міхалок, як і Бронюк, можуть виконувати вірусний хіт без порушення прав: "Звичайно має. Я взагалі не заборонюю. Ми навіть колись, коли ще Павло Блатніков був другим солістом, спробували кілька разів виконувати вживу, то тяжко було і ми покинули цю затію і більше до неї не поверталися".

До слова, під час війни в Україні гурт "Ляпіс Трубєцкой" повернувся на сцену після тривалої паузи та провів понад сотню благодійних концертів у різних країнах, аби підтримати ЗСУ. Лідер гурту Сергій Міхалок відкрито виступає проти диктаторів у Росії та Білорусі, перетворивши музику на форму спротиву. Частину найвідоміших пісень гурту переклали українською — цим займалися Сергій Жадан і Юрій Строкань.