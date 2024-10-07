Соліст "ТІК" Віктор Бронюк показав рідкісні фото з дружиною-красунею і публічно звернувся до неї

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк вперше за тривалий час показався з дружиною-красунею та публічно звернувся до неї з нагоди важливої дати.

Так, у родині виконавця свято. В обраниці музиканта день народження. Тож, Віктор Бронюк не полишив кохану без уваги, а публічно привітав її. Зокрема, артист опублікував рідкісні фото з Тетяною. Кадри були зроблені ще в теплу пору. На знімках дружина Бронюка постає в білій сукні, а образ вона доповнила масивним намистом. Тим часом співак позував поруч із коханою у світлій футболці та штанях. Віктор Бронюк не лише публікував кадри з обраницею, а й адресував їй теплі слова.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Моя прекрасна і невгамовна кохана, з днем народження! Захоплююсь твоєю невичерпною енергією, жагою постійно розвиватися і вмінням перетворювати на красу та успіх все, до чого ти торкаєшся. Обожнювана дружина, найкраща мама, турботлива донька, успішна бізнесвумен. В усіх проявах і сферах життя ти – надзвичайна! І знаю точно, що це тільки початок! Світла серцем і завжди сповнена ідей! Поруч з тобою кожна мить особлива і незабутня!" – звернувся до дружини виконавець.

Зокрема, артист подякував Тетяні за те, що вона завжди поруч, підтримує та створює затишок в їхній родині. Співак наголосив, що вони з дітьми її неабияк цінують та завжди допоможуть у всіх починаннях. Також Віктор Бронюк додав, що безмежно кохає дружину.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Дякую тобі, за натхнення, підтримку, твою силу, ніжність, мудрість й щире кохання, затишок та щастя у нашій родині! Завжди знай, що всі ми безмежно тебе цінуємо і завжди підтримаємо в усьому! Сміливо втілюй всі свої мрії, радій життю, сяй і будь щасливою кожну секунду! Ти варта найкращого! Всім серцем кохаю тебе", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон вітав дружину з днем народження. Обраниці знаменитості Олесі Бацман цьогоріч виповнилося 40 років.

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