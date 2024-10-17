Соліст "ТІК" Віктор Бронюк приголомшив схудненням на 30 кіло: фото до та після

Лідер гурту "ТІК", український співак Віктор Бронюк поділився, що схуд на 30 кілограмів.

Артист говорить, що раніше його вага становила 120 кіло. Зайві кілограми музикант набрав під час гастролей, а також він має до цього схильність. Співак зізнається, що у такій вазі йому було достатньо складно. Окрім того, це негативно впливало на організм Віктора Бронюка, тож він вирішив діяти і позбуватися зайвих кілограмів.

"Я колись важив майже 120 кілограм. Чому так відбулося? Гастрольна діяльність, схильність само собою. Після першого туру плюс 10 кг, після другого. І оці всі віджартовування, що гарної людини має бути багато, не працюють. Реально тяжко було", - розповів артист на подкасті "СучЦукрМуз".

Віктор Бронюк до схуднення / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк повністю відмовився від алкоголю. Окрім того, виконавець почав стежити за харчуванням та раціоном. Спортом займатися співак не полюбляє, однак він часто прогулюється. Це все дало результат. Врешті, Віктор Бронюк схуд на 30 кіло.

"Схуднув зараз на 30 кілограмів, це умовно три відра води. Це навантаження на серце, скелет, ти розумієш, що в тебе ще є внутрішні органи. Тож, треба приймати рішення, треба було робити якийсь вибір. Тяжко, але я зробив. Я відмовився від алкоголю, неконтрольованого споживання харчів. Почав більш-менш раціонально харчуватися, намагаюся більше гуляти", - поділився артист.

Віктор Бронюк після схуднення / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк показував свого 14-річного сина. Також артист вітав підлітка з особливим святом.

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