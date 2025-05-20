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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1391
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Соліст Ziferblat шокував хворобою, яку в нього виявили перед "Євробаченням": "Було заборонено співати"

Артист розповів, через що в нього виникли проблеми з голосом.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Соліст Ziferblat

Соліст Ziferblat / © instagram.com/eurovision

Соліст українського гурту Ziferblat Даниїл Лещинський шокував, яку хворобу в нього виявили перед поїздкою на "Євробачення-2025".

Не секрет, що на самому музичному конкурсі в співака були проблеми з голосом. Наразі ж у своєму Telegram-каналі Лещинський більш детально розповів, що сталося. Виявляється, що перед поїздкою до Базеля в артиста виявили хронічний ларингіт. Виконавцеві лікарі суворо забороняли взагалі співати.

Однак, Ziferblat все ж таки поїхав на "Євробачення-2025". Даниїл ділиться, що вони з лікарями робили все можливе, аби він зміг заспівати.

Соліст Ziferblat / © Associated Press

Соліст Ziferblat / © Associated Press

"Перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження тому, чого боявся найбільше - хронічний ларингіт. Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті чи взагалі раніше) - поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запам'ятають це", - зізнався виконавець.

Нагадаємо, Ziferblat у фіналі "Євробачення-2025" набрав 218 балів та посів 9-те місце. Нещодавно коментатор конкурсу Тімур Мірошниченко прокоментував цей результат. Шоумен пояснив, чому Ziferblat посів таку сходинку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1391
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