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Соліста Aerosmith Стівена Тайлера звинувачують у зґвалтуванні та примушенні до аборту неповнолітньої

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Соліста Aerosmith Стівена Тайлера звинувачують у зґвалтуванні та примушенні до аборту неповнолітньої

Стівен Тайлер / Фото: Associated Press

Інцидент стався, коли музиканту було 25 років.

Проти фронтмена гурту Aerosmith Стівена Тайлера висунули звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої та примушенню її до аборту. 

Позов до суду подала Джулія Голкомб, яка заявила, що мала сексуальні стосунки із ним у 1973 році, коли їй тільки виповнилося 16 років, пише Rolling Stone. Дівчина стверджує, що познайомилася зі Тайлером на концерті гурту в Портленді, тоді 25-річний музикант запросив її до свого номеру в готелі.

За словами Джулії, вона одразу попередила Стівена про свій вік, однак це не завадило йому скоїти дії сексуального характеру по відношенню до неї. Після цього Тайлер запросив дівчину на свій концерт у Сіетлі, де між ними знову були інтимні стосунки. 

© Getty Images
Фото: Getty Images

Більш того, 1974 року Тайлер переконав мати Голкомб надати йому право опікунства над дівчиною, щоб вона могла їздити з колективом на концерти. Музикант пообіцяв, що Джулія продовжить навчання у школі, але цього не сталося. За словами Голкомб, рокер змушував її вживати наркотики та алкоголь, а також примушував до сексу. 

Також за словами Джулії, у 17 річному віці вона завагітніла від Тайлера та мала народити сина. Однак після того, як музикант дізнався про положення дівчини він змусив її зробити аборт та погрожував, що припинить підтримувати її.

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Стосунки Джулії та Стівена припинилася одразу після того, як дівчина втратила дитину. Вона повернулася до Портленду та стала католичкою. 

Зазначимо, що Тайлер і сам згадував про стосунки із дівчиною у своїх мемуарах, але не називав її імені. У своїй книзі соліст Aerosmith написав, що "ледь не одружився із нареченою-підлітком", коли "батьки дівчини підписали документи на опіку, щоб нас не заарештували під час виїзду зі штату". 

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Дата публікації
Перегляди
262
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