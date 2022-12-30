Соліста Aerosmith Стівена Тайлера звинувачують у зґвалтуванні та примушенні до аборту неповнолітньої

Проти фронтмена гурту Aerosmith Стівена Тайлера висунули звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої та примушенню її до аборту.

Позов до суду подала Джулія Голкомб, яка заявила, що мала сексуальні стосунки із ним у 1973 році, коли їй тільки виповнилося 16 років, пише Rolling Stone. Дівчина стверджує, що познайомилася зі Тайлером на концерті гурту в Портленді, тоді 25-річний музикант запросив її до свого номеру в готелі.

За словами Джулії, вона одразу попередила Стівена про свій вік, однак це не завадило йому скоїти дії сексуального характеру по відношенню до неї. Після цього Тайлер запросив дівчину на свій концерт у Сіетлі, де між ними знову були інтимні стосунки.

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Більш того, 1974 року Тайлер переконав мати Голкомб надати йому право опікунства над дівчиною, щоб вона могла їздити з колективом на концерти. Музикант пообіцяв, що Джулія продовжить навчання у школі, але цього не сталося. За словами Голкомб, рокер змушував її вживати наркотики та алкоголь, а також примушував до сексу.

Також за словами Джулії, у 17 річному віці вона завагітніла від Тайлера та мала народити сина. Однак після того, як музикант дізнався про положення дівчини він змусив її зробити аборт та погрожував, що припинить підтримувати її.

Стосунки Джулії та Стівена припинилася одразу після того, як дівчина втратила дитину. Вона повернулася до Портленду та стала католичкою.

Зазначимо, що Тайлер і сам згадував про стосунки із дівчиною у своїх мемуарах, але не називав її імені. У своїй книзі соліст Aerosmith написав, що "ледь не одружився із нареченою-підлітком", коли "батьки дівчини підписали документи на опіку, щоб нас не заарештували під час виїзду зі штату".

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