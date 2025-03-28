Соліста гурту "ДК Енергетик" мобілізували просто на вулиці: обраниця Марного шокувала подробицями

Гурт "ДК Енергетик"

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Український гурт "ДК Енергетик", який був серед учасників Нацвідбору на "Євробачення-2025", повідомив про мобілізацію соліста Якова Марного.

На своїй сторінці в Instagram соліст гурту заявив про перенесення найближчого концерту у Львові через мобілізацію. Водночас пообіцяв виходити на зв'язок до фанів.

"Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити що і як. Так й таке, час від час буду виходити на звʼязок. Щасти", - йдеться у дописі Марного на офіційній сторінці гурту.

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Заява “ДК Енергетик” про мобілізацію Якова Марного

Після такої раптової новини на зв'язок вийшла обраниця соліста Анна й поділилася подробицями в Instagram. За її словами, вона йшла з їхньою донькою із зупинки трамваю та стала свідком, як Якова зупинили представники поліції, посадили в авто та пообіцяли оновити дані. Утім, після проходження медогляду його направили до Дарницького районного ТЦК і СП. Згодом Марний почне навчання, яке завершиться у червні.

"Пішли на трамвай. Виходимо й просто перед нами стоїть машина, де його "пакують". І через усю дорогу автоматично починаю волати: "Ти що глузуєш, вилізь звідти! Що ти робиш?" Ельза (донька – прим. ред.) теж починає кричати: "Тато, ти куди?". Ми перебігаємо дорогу, а він мені каже: "Я через дві години повернуся". Тому що йому сказали, що просто дані оновлять й повернуть. У результаті його забрали в поліклініку й закрили на замок. Бо я потім прийшла, щоб підтримати, але не змогла потрапити. Він пройшов медогляд і дали виписку. Вивели через чорний вхід. У червні має закінчитися навчання. В той день о 10-й ранку його забрали, а о 18-й приїхала, передала йому якісь речі, перекус, таблетки і все. Чекаємо червня, а там будемо бачити", - зазначила Анна.

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов розчулив зустріччю з бабусею, яка три роки перебувала в окупації. Артист розповів, з якими труднощами рідна людина виїхала з Бердянська.