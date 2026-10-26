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- Гламур
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Соліста Imagine Dragons Рейнольдса заскочили на побаченні зі старшою на 15 років відомою акторкою
Лише на початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс знову холостяк. Проте, схоже, в його особистому житті все налагоджується.
Фронтмена американського гурту Imagine Dragons, співака Дена Рейнольдса запідозрили в новому романі.
Артисту приписали стосунки з колумбійсько-американською акторкою та моделлю Софією Вергарою, яка старша за нього на 15 років. Такі плітки виникли не на порожньому місці. Річ у тім, що парочку заскочили на романтичному побаченні. Щоправда, вони були не самі, а в компанії друзів.
Видання TMZ повідомляє, що папараці запримітили парочку за вечерею в Лос-Анджелесі. Хімія між акторкою та співаком була помітна одразу. Вони тримались за руки та дарували одне одному ніжні погляди та усмішки.
Що цікаво, Ден Рейнольдс та Софія Вергара покинули ресторан разом. Щоправда, вони намагались уникати зайвої уваги, тож скористались «чорним ходом».
Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс знову холостяк. Артист розірвав стосунки з акторкою Мінкою Келлі, з якою зустрічався чотири роки.
Що ж стосується Софії Вергари, то ще 2023 року стало відомо про її розлучення з чоловіком, актором Джо Манганьєлло. Подружжя прожило в офіційному шлюбі майже вісім років.