Соліста Imagine Dragons Рейнольдса заскочили на побаченні зі старшою на 15 років відомою акторкою

Ден Рейнольдс та Софія Вергара / © Associated Press

Реклама

Фронтмена американського гурту Imagine Dragons, співака Дена Рейнольдса запідозрили в новому романі.

Артисту приписали стосунки з колумбійсько-американською акторкою та моделлю Софією Вергарою, яка старша за нього на 15 років. Такі плітки виникли не на порожньому місці. Річ у тім, що парочку заскочили на романтичному побаченні. Щоправда, вони були не самі, а в компанії друзів.

Реклама

Видання TMZ повідомляє, що папараці запримітили парочку за вечерею в Лос-Анджелесі. Хімія між акторкою та співаком була помітна одразу. Вони тримались за руки та дарували одне одному ніжні погляди та усмішки.

Реклама

Софія Вергара / © Associated Press

Що цікаво, Ден Рейнольдс та Софія Вергара покинули ресторан разом. Щоправда, вони намагались уникати зайвої уваги, тож скористались «чорним ходом».

Ден Рейнольдс / © Associated Press

Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс знову холостяк. Артист розірвав стосунки з акторкою Мінкою Келлі, з якою зустрічався чотири роки.

Що ж стосується Софії Вергари, то ще 2023 року стало відомо про її розлучення з чоловіком, актором Джо Манганьєлло. Подружжя прожило в офіційному шлюбі майже вісім років.

Новини партнерів