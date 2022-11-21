Соліста Red Hot Chili Peppers заскочили з українською акторкою, молодшою за нього на 35 років

Їх разом помітили в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Відомого американського співака, лідера легендарного гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіса помітили в компанії акторки Марини Мазепи, яка родом з України.

Парочку заскочили разом за обідом в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, де вони сиділи на терасі. Після цього Ентоні та Марина пліч-о-пліч вирушили на прогулянку, пише Daily Mail.

Зазначимо, Марина Мазепа молодша за Ентоні Кідіса на 35 років. Утім, музикант і раніше був у стосунках з жінками, за яких він значно старший.

Ентоні зустрічався з моделлю Гізер Крісті від 2004 до 2008 року. Разом пара виховує 14-річного сина Еверлі. Також у співака був дворічний роман з австралійською моделлю Геленою Вестергаард, яка молодша за нього на 32 роки. А 2015 року рокер зустрічався з бразильською моделлю Ванессою Мілхомем.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт почав нові стосунки. Обраницею актора виявилася фітнес-тренерка Інес де Рамон, яка молодша за нього на 30 років. Зірка вже встиг познайомити нову кохану зі своїми друзями.

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