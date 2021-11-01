Солістка Artik & Asti розповіла про батька, який відсидів у в'язниці та зраджував її маму

У Анни було непросте дитинство.
Учасниця українського поп-гурту Artik & Asti Анна Дзюба розповіла про те, чому у неї довго не складалося особисте життя.
У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що все – через складні стосунки з батьком. Коли майбутня зірка була маленькою – він потрапив до в'язниці, а як вийшов – постійно зраджував мати і, врешті, покинув родину.
Аня пробачила татові, але той його вчинок їй і досі болить, хоча чоловіка вже немає на світі.
"Найбільш нерозділена любов у мене була лише з татом. Тато у мене був дуже непроста людина. Я завжди думала, що з мене, окрім любові, більше нема чого взяти", - зізналася співачка.
Її думку змінив 40-річний московський бізнесмен Станіслав Юркін. Після знайомства в караоке у них швидко закрутився роман. А вже за декілька місяців Стас освідчився. Але у досить неромантичній атмосфері – саме у розпал сварки. Аню таке освідчення не вразило, навіть подружкам не було що розповісти. Тож чоловік, на радість коханої, освідчився вдруге - просто під час концерту.
"Я думала, що чергова людина прийшла на наш концерт і хоче своїй дівчинці освідчитися. Я просто відвертаюся і чую голос мого чоловіка. І розумію, що це мені освідчуються на моєму ж концерті", - пригадала Анна.
Наприкінці 2020-го закохані розписалися. Але через карантинні обмеження масштабного святкування не було. Провели цей день молодята у колі найближчих. Серед них, звісно, був і колега Анни за дуетом Artik & Asti Артем з дружиною.
Читайте також: