Солістка Artik & Asti розповіла про батька, який відсидів у в'язниці та зраджував її маму

Солістка Artik & Asti розповіла про батька, який відсидів у в'язниці та зраджував її маму

У Анни було непросте дитинство.

Учасниця українського поп-гурту Artik & Asti Анна Дзюба розповіла про те, чому у неї довго не складалося особисте життя.

У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що все – через складні стосунки з батьком. Коли майбутня зірка була маленькою – він потрапив до в'язниці, а як вийшов – постійно зраджував мати і, врешті, покинув родину.

Аня пробачила татові, але той його вчинок їй і досі болить, хоча чоловіка вже немає на світі.

"Найбільш нерозділена любов у мене була лише з татом. Тато у мене був дуже непроста людина. Я завжди думала, що з мене, окрім любові, більше нема чого взяти", - зізналася співачка.

Її думку змінив 40-річний московський бізнесмен Станіслав Юркін. Після знайомства в караоке у них швидко закрутився роман. А вже за декілька місяців Стас освідчився. Але у досить неромантичній атмосфері – саме у розпал сварки. Аню таке освідчення не вразило, навіть подружкам не було що розповісти. Тож чоловік, на радість коханої, освідчився вдруге - просто під час концерту.

Анна Дзюба з чоловіком / instagram.com/astiselfmade

"Я думала, що чергова людина прийшла на наш концерт і хоче своїй дівчинці освідчитися. Я просто відвертаюся і чую голос мого чоловіка. І розумію, що це мені освідчуються на моєму ж концерті", - пригадала Анна.

Анна Дзюба з чоловіком / instagram.com/astiselfmade

Наприкінці 2020-го закохані розписалися. Але через карантинні обмеження масштабного святкування не було. Провели цей день молодята у колі найближчих. Серед них, звісно, був і колега Анни за дуетом Artik & Asti Артем з дружиною.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання