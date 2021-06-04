Солістка Go_A Катерина Павленко у червоній сукні та корсеті знялася для Vogue

Артистка розповіла, як змінилося її життя після "Євробачення".

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка зі своїм колективом принесла Україні п'яте місце на "Євробаченні", стала окрасою нового випуску видання Vogue.

Виконавиця знялася у яскравій фотосесії, під час якої приміряла дизайнерські вбрання від DZHUS, FINCH, Polina Veller. Фанати побачать Катерину у яскравій червоній сукні з корсетом та на височенній дерев'яній платформі, у елегантній чорній сукні та в оригінальній ажурній масці.

Юлія Вебер, Vogue.ua

В інтерв'ю Vogue Павленко розповіла, як змінилося її життя після участі у "Євробаченні".

"Багато що. По-перше, змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що на мене чекають школярі - вони дізналися в сторіс, де я живу, і чекали на мене вранці на вулиці. Щоразу дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути ..." – чесно зізналася Катерина.

Юлія Вебер, Vogue.ua

Юлія Вебер, Vogue.ua

Окрім того розповіла виконавиця й про те, як народилася ідея її образу на "Євробаченні", де вона виходила на сцену у зеленій шубі.

"У першому варіанті пісні були такі слова: "У нашого шума зеленая шуба". І коли ми почали розробляти образ, вирішила таким чином зробити відсилання до першого варіанту пісні. По суті, зелена шуба - певний символ весни. За сюжетом нашої пісні, бог лісу Шум одягає цю шубу, щоб люди пішли за ним. Сама шуба символізує прихід весни - адже якщо весна приходить, шум випускає зелене листя. Ми довго думали, що зробити з одягом, щоб привернути увагу, адже вийти просто в гарній сукні - це не наш варіант, тому разом з художниками Костянтином Томільченком, Олександром Братковським і Дмитром Курята придумали цю прекрасну шубу", - пояснила Катерина.

Associated Press

Нагадаємо, днями солістка Go_A зізналася, що мама не привітала її з успіхом на "Євробаченні-2021". Натомість мама зірки запитала, коли вона повернеться на роботу у Березань.

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